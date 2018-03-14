إعدام طالب قتل ضابط مرور أثناء تأدية عمله بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد سرحان، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "يونس.ا"، 23 سنة، المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي، الضابط بإدارة مرور كفر الشيح أثناء تأدية عمله في أحد شوارع مدينة كفر الشيح بالإعدام شنقا بعد تصديق المفتي على الحكم.

وكانت نيابة كفر الشيخ الكلية، برئاسة المستشار أحمد شطا، وتحت إشراف المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحالت "يونس .ا" 23 سنة طالب جامعي والمتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي، الضابط بإدارة المرور، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار ونزع السلاح الناري الخاص بالمجني عليه، وتعاطي المتهم لمخدر الحشيش.

وكان المتهم قد حضر من محبسه إلى الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الحنائية واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيح، حيث شهدت الجلسة تواجد عدد كبير من المحامين المتطوعين عن أسرة المجني عليه، أبرزهم مدحت عبد العاطي بدوي، نقيب المحامين بكفر الشيح وصلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأحمد عبد الغفار، المحامي بالنقض.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تحت رئاسة المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، أن الحادث وقع مساء الخميس 23 نوفمبر الماضي، حيث كان المتهم وبرفقته أمين الشرطة "إ. أ" الذي كان يقود سيارة المتهم ويعمل لديه بالأجر وقت راحته، بالإضافة لعمله الأساسي بشرطة السياحة بشرم الشيخ، وأن السيارة التي كانوا يستقلونها برفقة أحد أصدقاء المتهم ويدعى "م. ك .ب "31 سنة مؤهل متوسط، والتي تحمل أرقام"أ و،9673" ملاكي.

كما أظهرت تحقيقات النيابة وتحريات المباحث، أن المجني عليه كان برفقته العميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور والمقدم محمد حسن شمس، رئيس قسم العمليات بإدارة المرور، للقيام بحملة مرورية بشارع الخليفة المأمون، وأن الضابط استوقف السيارة التي كان يستقلها المتهم لفحصها، وأن المتهم قام بمغافلة المجني عليه ونزع سلاحه الميري الذي يحمل رقم" 9593 "CZ 24 "من جرابه الشخصي.

وتبين من خلال التحقيقات، أيضًا، قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية صوب الضابط "المجني عليه"، فأصابه بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه كان قد قام بتحرير مخالفة مرورية صباح يوم الحادث للمتهم على الطريق الدولي وغرمه 150 جنيها، وما أن أبصره بشارع الخليفة المأمون بكفر الشيخ، حتى نزل من سيارته وهجم عليه وقام بانتزاع السلاح الميري من جراب الضابط الشخصي، وحاول مدير المرور استعادة السلاح، لكن المتهم هدده وقام بإطلاق طلقة نارية أصاب صدر الضابط من ناحية الترقوة، وفارق الحياة عقب نقله لمستشفى كفر الشيخ العام.