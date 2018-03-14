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إصابة 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز القوصية فى أسيوط

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:33 ص
إصابة 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز القوصية فى أسيوط تنقيب عن أثار -ارشيفيه





أسيوط - هيثم البدرى
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أصيب 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار إثر انهيار حفرة بأحد المنازل بمنطقة الشيخ نجيب بمركز القوصية بمحافظة أسيوط عليهم، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من أهالى قرية الشيخ نجيب البحرى بدائرة المركز يفيد إصابة 4 أشخاص، أثناء التنقيب عن الآثار.


انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء التنقيب هبطت الأرض بهم فسقطوا فى الحفرة واصيبوا باختناق تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 


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