إصابة 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز القوصية فى أسيوط

إصابة 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز القوصية فى أسيوطالأربعاء، 14 مارس 2018 11:33 ص
تنقيب عن أثار -ارشيفيه
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق
أصيب 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار إثر انهيار حفرة بأحد المنازل بمنطقة الشيخ نجيب بمركز القوصية بمحافظة أسيوط عليهم، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى.
تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول بلاغ من أهالى قرية الشيخ نجيب البحرى بدائرة المركز يفيد إصابة 4 أشخاص، أثناء التنقيب عن الآثار.
انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء التنقيب هبطت الأرض بهم فسقطوا فى الحفرة واصيبوا باختناق تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة