إصابة 3 أشخاص أثناء رجوع جرار للخلف ليقطر عربات قطار بخط المنصورة







كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات على خط الزقازيق - المنصورة بعد إصابة 3 أشخاص أثناء رجوع جرار للخلف ليقطر العربات.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى، أنه أثناء تدوير جرار قطار 967 اكسبريس القاهرة - المنصورة دمياط على الاستوك بمحطة المنصورة تراكى السائق بالجرار على الاستوك مما ادى اصابة ثلاثة بكدمات خفيفة، وأن حركة مسير القطارات على الخط لم تتعطل.