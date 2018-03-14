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إصابة 3 أشخاص أثناء رجوع جرار للخلف ليقطر عربات قطار بخط المنصورة

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:33 م
إصابة 3 أشخاص أثناء رجوع جرار للخلف ليقطر عربات قطار بخط المنصورة قطار - أرشيفية





كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات على خط الزقازيق - المنصورة بعد إصابة 3 أشخاص أثناء رجوع جرار للخلف ليقطر العربات.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى، أنه أثناء تدوير جرار  قطار 967 اكسبريس القاهرة - المنصورة دمياط على الاستوك بمحطة المنصورة تراكى السائق بالجرار على الاستوك مما ادى اصابة ثلاثة بكدمات خفيفة، وأن حركة مسير القطارات على الخط لم تتعطل.


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السكة الحديد

حركة القطارات

قطارات المنصورة




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