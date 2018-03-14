إصابة 10 طالبات بمدرسة العمار بالتسمم لتناولهم مشمش مرشوش بالمبيدات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية اصابة 10 طالبات بمدرسة العمار الثانوية التجارية التابعة لإدارة طوخ التعليمية باشتباه اصابة بالتسمم نتيجة تناولهم مشمش غير ناضج من فوق الأشجار ومرشوش بالمبيدات قبل بدء اليوم الدراسي اثناء توجههم للمدرسة وخارج اسوارها.

وأكدت المديرية فى بيان لها اليوم أن جميع الطالبات العشرة تماثلن للشفاء بشكل تام وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية وعمل الإسعافات الأولية لهن وخرجن جميعا من المستشفى.

كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قد تلقى اخطارا من محمد عبد المقصود مدير عام ادارة طوخ التعليمية والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية بإصابة 10 طالبات باشتباه تسمم غذائي وعلى الفور تم التنسيق مع الأجهزة المختلفة الصحية والأمنية والمحلية والدفع ب 3 سيارات اسعاف لنقل الطالبات الى مستشفى بنها الجامعي والتي دفعت بأطقما طبية متخصصة وتعاملت بشكل سريع مع الموقف .

كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والتي دفعت بفريق من الطب الوقائي والأمراض المعدية ممثلا في الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والدكتورة نبيلة عزت مدير الأمراض المعدية والدكتور محمد فوزى مدير الأمراض المعدية بالمدارس وتم اتخاذ كافة الإجراءات واخذ عينات من الطالبات للتأكد من سلامتهن.