إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على بعض أنواع الورق المستورد من كندا







(أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات بعض أنواع الورق من كندا فى إجراء جديد يضاف إلى خلاف تجارى قائم اصلا.

وقالت وزارة التجارة الكندية فى بيان أن قرارها يطال الورق المعنى هو الورق الخام غير المطلى الذى بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة منه 1,27 مليار دولار ف 2017. وهو يستخدم خصوصا لطباعة الصحف.

وحددت هذه الرسوم الأولية ب22.16 %. واتخذت وزارة التجارة قرارها بعد شكوى من المجموعة الأمريكية لإنتاج الورق فى شمال غرب الولايات المتحدة "نورث باسيفيك بيبر كومبانى"، وأوضحت هذه الوزارة أنه سيتم تثبيت هذه الرسوم الآن فى إطار تحقيق معمق يفترض أن ينتهى الصيف المقبل.

والولايات المتحدة هى أول شريك تجارى لكندا والعكس بالعكس. لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين توترت منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة فى يناير 2017.

وكان ترامب طالب باعادة تفاوض ما زالت جارية لاتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا) الذى يضم منذ 1994 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدا أنه يضر بمصالح واشنطن.

وقرر الرئيس الأمريكى الأسبوع الماضى إعفاء كندا والمكسيك موقتا من رسوم الاستيراد التى فرضها على الفولاذ والألمنيوم، لكنه حذر من أنه سيطبق عليهما هذه الرسوم إذا لم تفض المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر إلى نتيجة مرضية.

وقالت وزارة التجارة الاميركية عند اعلانها فرض الرسوم على الورق ان "تطبيق القوانين التجارية الأمريكية هو أحد الاهتمامات الرئيسية لإدارة ترامب". وأضافت أنه "بين 20 يناير 2017 و13 مارس 2018، حركت وزارة التجارة 102 دعوى تتعلق برسوم لمكافحة الإغراق وأخرى تعويضية، فى زيادة نسبتها 96% عن الفترة نفسها من 2016-2017".

وكان نوع الورق الذى شمله القرار خضع لرسوم تعويضية أمريكية فى يناير، وتهدف رسوم مكافحة الإغراق إلى تصحيح بيع المنتج المستهدف فى أى سوق بسعر اقل من ثمنه. أما الرسوم التعويضية فتتعلق بالدعم المالى الحكومى الذى قد يكون قدم لهذا المنتج.

وتتراوح الرسوم التعويضية التى فرضت فى يناير بين 4.42% و9.93% وأثارت استياء كبيرا فى كندا المنتج الأول لورق الصحف فى العالم.