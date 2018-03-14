video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة سرقة شاشة تليفزيون من مبنى "تعليم القليوبية"

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:26 م
إحباط محاولة سرقة شاشة تليفزيون من مبنى "تعليم القليوبية" شاشة مراقبة - ارشيفية





القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

أحبطت ادارة الأمن الإدارى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، محاولة سرقة إحدى شاشات العرض من داخل مبنى ديوان المديرية.

تلقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إخطارا من تامر القلا مدير إدارة الأمن الإدارى بالمديرية، يفيد إحباط محاولة أحد العمال من غير العاملين بديوان المديرية والتابعين للمقاول القائم بأعمال الصيانة والتطوير بالمبنى لسرقة شاشة عرض بحجم 40 بوصة من الدور الثالث بمبنى المديرية، ومحاولة إخفائها والخروج بها حيث تم رصده من خلال كاميرات المراقبة وضبطه وإخطار الأجهزة الأمنية.

تحرر محضر بالواقعة برقم 33 أحوال قسم اول بنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ان المديرية قامت بتطوير المنظومة الأمنية بالمديرية وتركيب 32 كاميرا مراقبة  تغطى الديوان من الداخل والخارج والطرقات والفراغات لتأمين المبنى من الداخل والخارج .


 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين حاولا تهريب أقراص مخدرة لمسجونين بسجنى قوات الأمن والخانكة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توفير الاعتمادات المالية لسلع ومنتجات رمضان

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

التعليم: تجهيز 29 مدرسة يابانية.. و40 منشأة تدخل الخدمة سبتمبر المقبل

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

اتعلموها بقى.. 4 أخطاء شائعة فى التجميل أبرزها طريقة وضع الكونسلير

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طرازان

مافيهاش حاجه ...

الجدع الحرامى ده عنده غرزه و عايز يطورها بأربعين بوصة !!!!😄

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة