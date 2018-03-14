إحباط محاولة سرقة شاشة تليفزيون من مبنى "تعليم القليوبية"

أحبطت ادارة الأمن الإدارى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، محاولة سرقة إحدى شاشات العرض من داخل مبنى ديوان المديرية.

تلقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إخطارا من تامر القلا مدير إدارة الأمن الإدارى بالمديرية، يفيد إحباط محاولة أحد العمال من غير العاملين بديوان المديرية والتابعين للمقاول القائم بأعمال الصيانة والتطوير بالمبنى لسرقة شاشة عرض بحجم 40 بوصة من الدور الثالث بمبنى المديرية، ومحاولة إخفائها والخروج بها حيث تم رصده من خلال كاميرات المراقبة وضبطه وإخطار الأجهزة الأمنية.

تحرر محضر بالواقعة برقم 33 أحوال قسم اول بنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ان المديرية قامت بتطوير المنظومة الأمنية بالمديرية وتركيب 32 كاميرا مراقبة تغطى الديوان من الداخل والخارج والطرقات والفراغات لتأمين المبنى من الداخل والخارج .