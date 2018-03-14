إحباط محاولة تاجر مخدرات ترويج 70 طربة حشيش بالإسكندرية







كتب ــ محمود عبد الراضى

نجح قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام "جمعة.أ.ف" عاطل و مقيم برج العرب.. بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت إحداهما من ضبطه وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 17.5 كجم – مبلغ مالى هاتف محمول".

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.