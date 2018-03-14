إحباط محاولة تاجر مخدرات ترويج 70 طربة حشيش بالإسكندرية

إحباط محاولة تاجر مخدرات ترويج 70 طربة حشيش بالإسكندريةالأربعاء، 14 مارس 2018 10:57 ص
المتهم عقب القبض عليه
كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجح قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام "جمعة.أ.ف" عاطل و مقيم برج العرب.. بالاتجار فى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت إحداهما من ضبطه وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 17.5 كجم – مبلغ مالى هاتف محمول".
واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
إضافة تعليق
التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة
انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة