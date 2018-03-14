video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 مارس 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة تاجر مخدرات ترويج 70 طربة حشيش بالإسكندرية

الأربعاء، 14 مارس 2018 10:57 ص
إحباط محاولة تاجر مخدرات ترويج 70 طربة حشيش بالإسكندرية المتهم عقب القبض عليه





كتب ــ محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

نجح قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

 

أكدت معلومات وتحريات  قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية قيام "جمعة.أ.ف" عاطل و مقيم برج العرب.. بالاتجار فى المواد المخدرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت إحداهما من ضبطه وبحوزته  70 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 17.5 كجم – مبلغ مالى هاتف محمول".

 

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات المطار تضبط 75 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية على الصالات

الداخلية

أخبار الحوادث

حشيش

حملات امنية

اخبار مصر




لا تفوتك
"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

"كوبر" عن اختياره 9 من الأهلى و2 من الزمالك: أبحث عن اللاعب الأفضل

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

رامى جان: سامى عنان تواجد معنا بأحد جروبات "واتس آب" قناة الشرق الإخوانية

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

التهجير وسحب الجنسية جرائم "تنظيم الحمدين" ضد القطريين.. نظام تميم يقمع أبناء شعبه من أجل انفراده بالسلطة.. اعتقال عشرات المعارضين وتعذيبهم وملاحقة أفراد بالأسرة الحاكمة.. و"آل غفران" أكبر القبائل المضطهدة

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

انطلاق صافرة الصمت الانتخابى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. حملة "السيسى" تخطر وكلائها باحترام الدستور واستعدادات بغرفة عمليات.. وموسى مصطفى يعول على كتلة دول الخليج.. وفقيه قانونى: الدعاية المحلية لا علاقة لها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

وزير روسى: "مصر للطيران" و"آيروفلوت" توقعان اتفاقية عودة الطيران آخر مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة