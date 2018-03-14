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إحالة 15 موظفا بالوحدة الصحية بأكياد جدوى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 14 مارس 2018 08:38 م
إحالة 15 موظفا بالوحدة الصحية بأكياد جدوى للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة





القليوبية نيفين طه
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أحال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية 15 موظفًا من العاملين بالوحدة الصحية بقرية أكياد جدوى التابعة لمدينة طوخ إلى التحقيق، نظرًا لتغيبهم عن العمل.
 
جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل وزارة الصحة، ورافقه أيمن حسين حسانين رئيس الوحدة المحلية بأكياد جدوى بالمرور على الوحدة الصحية، حيث تبين عدم تواجد 15 موظفا فى محل عملهم، وتم الشطب عليهم من مسئولى المتابعة بالوحدة المحلية.
 
وأشار الطباخ، إلى أنه سيتم عمل مذكرة بإحالة الموظفين للتحقيق، حفاظًا على سير العمل داخل الوحدة الصحية وحق المرضى فى العلاج، موضحًا أنه يقوم بالمتابعة اليومية على كل الوحدات الصحية على مستوى المحافظة، لتقديم خدمة طبية جيده للمواطنين والحفاظ على منظومة العمل.

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