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إحالة عامل للجنايات اغتصب طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بحمام مسجد بالمقطم

الأربعاء، 14 مارس 2018 12:02 م
إحالة عامل للجنايات اغتصب طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بحمام مسجد بالمقطم اغتصاب طفل - أرشيفية





كتب ــ كريم صبحى
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أمرت نيابة جنوب القاهرة بإحالة عامل، اغتصب طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة داخل حمام مسجد بالمقطم لمحكمة الجنايات .

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من عامل أفاد فيه بتعرض نجله "م.ع" 16 سنة من ذوى الاحتياجات الخاصة  للاعتداء الجنسى على يد خادم المسجد، مشيرا إلى أن نجله معتاد صلاة العشاء داخل المسجد، وعقب عودته إلى منزله وجد السائل المنوى على بنطاله، فكشف له الطفل أن عامل المسجد اعتدى عليه جنسيا .

وبسؤال المجنى عليه، أفاد بأن المتهم "عبد العاطى" طلب منه دخول حمام المسجد، وطلب منه خلع بنطاله واعتدى عليه جنسيا عقب صلاة العشاء.

وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وأن المتهم اسغل خروج المصلين من المسجد واستدرج المجنى عليه واعتدى عليه جنسيا داخل حمام المسجد، وبعرض الطفل على الطب الشرعى ثبت تعرضه للاعتداء الجنسى من المتهم لتأمر النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات.


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