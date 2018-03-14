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إحالة أوراق فلاح قتل والده لرفض زواجه من فتاة بالدقهلية للمفتى

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:49 م
إحالة أوراق فلاح قتل والده لرفض زواجه من فتاة بالدقهلية للمفتى المستشار طه عبد الله عبد العظيم بمحكمة جنايات المنصورة





كتب - فتحية الديب و شريف الديب
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قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، إحالة أوراق الشاب المتهم بقتل والده لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى، وحددت هيئة المحكمة جلسة 14 من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان وعضوية المستشارين طه عبد الله عبد العظيم، وعماد قنديل.

 

تعود أحداث القضية رقم 9166 لسنة 2017، جنايات مركز أجا، ليوم 22 من شهر أبريل لسنة 2017، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، بلاغاً من مأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على "محمد.ش" 57 سنة فلاح مقيم عزبة البقلى مركز أجا، جثة هامدة داخل مسكنه.

 

وتبين قيام نجله "ر" 27 سنة فلاح، بقتله على خلفية مشادة كلامية بينهما، وإجبار الجانى لنجله بتطليق زوجته، ورفض مساعدته فى الزواج من أخرى، كان قد وعده بزواجه منها، فقام المتهم باستغلال تواجد والدته وأشقائه بحفل زفاف أحد أقاربه، وتوجه إلى المنزل بمفرده وقام بضرب والده بعصا غليظة على رأسه، وقام بحمل الجثة ووضعها فى جوال بلاستيك ولفها بملاية سرير وألقى بها بالزراعات بجوار المنزل وتركها وغادر القرية.

 

وتوصلت تحريات الرائد عمرو عبد الحليم جاد، رئيس مباحث مركز أجا، لصحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها وأعد لها السلاح المستخدم فى الواقعة، تم ضبط المتهم، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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