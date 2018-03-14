إحالة أوراق ربة منزل قتلت زوجها وحرقت جثته بسوهاج للمفتى

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين نصر محمد عبد الباقى، ووائل شعبان، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بالعثور على جثة شاب بجوار الوحدة الصحية بقرية الخزاندراية شرق النيل في حالة تعفن.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للعامل "محمد .ع" 33 سنة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث فقامت بالتخلص منه، وتقطيع جثته إلى 3 أجزاء، ووضعها داخل 3 أجولة، وإشعال النيران بها وإلقائه بحوش المنزل وفرت هاربة .



بعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة والتعدى على زوجها بضربه بالطوب على رأسه، وتقطيع جثته وإشعال النيران به ووضعه بداخل أجولة وإلقائه بحوش المنزل، حيث تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.