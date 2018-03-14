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إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا

الأربعاء، 14 مارس 2018 09:23 م
إجراءات مشددة بالمطار لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا مطار القاهرة الدولى





كتب محمد طنطاوى
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اتخذت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، إجراءات مشددة بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا لصالح إحدى الشركات العاملة فى مجال علاج الأورام السرطانية. 
 
ووصلت الشحنة على متن الطائرة التركية القادمة من إسطنبول بوزن بلغ 93 كيلو جرام داخل 13 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها. 
 

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