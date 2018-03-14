إبراهيم محلب: نعمل على مواجهة الزيادة السكنية ولدينا تحديات فى الأمن المائى







أسيوط - محمود عجمى

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق، أن مصر تواجه الكثير من التحديات وأول هذه التحديات الأمن ومواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن مواجهة مصر للإرهاب حتى لا نصبح مثل دول الجوار، قائلا : "فى زيارتى الاخيرة للعراق شاهدت حجم الدمار الذى وقع بها خاصة فى محافظة الموصل تم تدمير اكبر مكتبة فى جامعة الموصل ولا يبقى سوى اساتذه وطلاب ولم يخلف الوضع فى سوريا".

وأضاف محلب أن مصر تواجه ايضا تحديات الزيادة السكانية، حيث تشهد مصر انفجار سكانى وعلى الرغم من ذلك نعيش على 7% من ارض مصر ولابد من موجهة ذلك بالتعمير، خاصة وان هناك ارتفاع فى معدلات الفقر، حيث وصلت نسبة الفقر بأسيوط إلى 66% وهى أعلى المحافظات فقرا، وتأتى بعدها محافظات المنيا وسوهاج وقنا وهذا واقع ويجب ان نعترف به.

جاء ذلك خلال ندوة " المشروعات القومية والاستراتيجية فى مصر " والتى تنظمها جامعة أسيوط بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء أركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو الوفا نائب رئيس الجامعة لفرع الوادى الجديد والدكتور شحاتة غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية.

وحذر محلب من تضاعف الزيادة السكانية قائلا: "لو استمرينا فى هذا التضاعف سوف يصل تعداد سكان مصر عام 2050 إلى 138 مليون نسمة وهذا تحدى كبير جدا يواجه الدولة فلابد من مواجهة هذا التحدى حتى يشعر المواطن المصرى بالتنمية".

وأضاف محلب أن لدينا تحديات فى الأمن القومى ومنها التحدى المائى وتحدى الأمن الغذائى ولدينا نسبة فراغ كبيرة جدا من أرض مصر وهذا يمثل خطورة على حدودنا ولدينا موارد طبيعية كثيرة جدا لم نستغلها حتى الآن بالإضافة إلى أننا نستورد اكثر ما نصدر، حيث إنه وصلت نسبة الاستيراد إلى 75% من احتياجتنا، كما أنه لدينا تحديات فى الطاقة خاصة الكهرباء وشعرنا بذلك عام 2013 كانت الكهرباء تنقطع كثيرا وكانت محافظات الصعيد اكثر شعورا بذلك.

وأشار محلب إلى أن نصيب الفرد من مياه نهر النيل اليوم 700 متر مكعب فى العام ولو استمرينا بهذه الزيادة السكانية دون مواجهه لهذا التحدى سوف تصل حصة الفرد إلى 340 متر مكعب فى العام.