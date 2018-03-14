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أوناش المرور ترفع حطام حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى

الأربعاء، 14 مارس 2018 07:25 م
أوناش المرور ترفع حطام حادث إنقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوى ونش مرورى - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة حطام حادث انقلاب أتوبيس، ثم اصطدامه بسيارة ملاكى بطريق السويس الصحراوى بسبب اختلال عجلة القيادة من سائق الأتوبيس، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى وسط تمركز رجال المرور لملاحظة حركة السيارات.

 

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 


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