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أهالى قرية البرادعة بالقليوبية يتعهدون بالمشاركة فى الانتخابات ودعم السيسى

الأربعاء، 14 مارس 2018 11:07 م
أهالى قرية البرادعة بالقليوبية يتعهدون بالمشاركة فى الانتخابات ودعم السيسى حملة كلنا معاك من أجل مصر





القليوبية - نيفين طه
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر، مؤتمرًا جماهيريًا بقرية البرادعة بالقناطر الخيرية لدعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية .

 

وتعهد حضور المؤتمر بالمشاركة الجادة والفاعلة فى الانتخابات، حتى يثبتوا للعالم أجمع أن الشعب المصرى يعى جيدًا حجم التحديات الإقليمية والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن .

 

وتعهد جميع الحضور بالمشاركة فى الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، حتى تستمر مسيرة العطاء ويعم الأمن والاستقرار على جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأكد موفق الكيلانى المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة القناطر الخيرية، أن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، هى أكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار فى مصر، وعلى الجميع أن يكون له دور فى دعم مشاركة المواطنين فى الانتخابات كونه واجبًا وطنيًا فى هذه المرحلة والتى نواجه فيها دعاة المقاطعة والإرهاب.

 

وقال المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بدائرة القناطر الخيرية، إن الأمن والاستقرار وارتفاع معدلات الإنتاج واجب وطنى علينا جميعًا، لابد أن نتمسك به وندعمه حتى تكون مصر فى المكانة التى نتمناها جميعًا .

 

وأضاف أن الجيش المصرى يحارب فى سيناء ونحن نحارب الفكر المتطرف بالمشاركة فى الانتخابات.

 


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