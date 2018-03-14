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أهالى المطرية يشكون سوء الخدمة داخل مستشفى الدقهلية

الأربعاء، 14 مارس 2018 05:46 م
أهالى المطرية يشكون سوء الخدمة داخل مستشفى الدقهلية مصاعد المستشفى المعطلة





الدقهلية - شريف الديب
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اشتكى أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية من سوء الخدمة داخل مستشفى المطرية المركزى وتعطل المصاعد داخل المستشفى، ما يساهم فى زيادة إرهاق المواطنين والمرضى.

 

ويقول السيد فوزى من أبناء المطرية وأحد أقارب مريضة محتجزة بالمستشفى إن المستشفى بها 4 مصاعد وجميعها معطلة منذ أيام، وبالسؤال عن أسباب العطل يكون الرد عطلانة ومفيش فلوس للصيانة، مما يضطر الأهالى إلى حمل المرضى، والصعود بهم على السلالم بمساعدة شباب وأفراد الأمن بالمستشفى، وبعد كل المعاناة فى الصعود نكتشف عدم وجود أطباء، وحال وجود الأطباء فى أحد التخصصات لا يوجد علاج، حتى السرنجات يقوم الأهالى بشرائها من خارج المستشفى.

 

وأشار السيد فوزى إلى أن عدد سكان مركز المطرية، يصل إلى 180 ألف نسمة ولا يوجد لهذا المركز مستشفى سوى هذا المبنى، وأغلب الحالات يتم تحويلها إلى مستشفيات أخرى، ولا يتحرك الإسعاف إلا بتنسيق، فأغلب الحالات الخطرة تموت، ولا يوجد طبيب ولا يوجد تحويل إلى مستشفى آخر إلا بتنسيق، وأنا اضطريت أن أحضر طبيب من الخارج بأجر حتى يتسنى الكشف على الحالة، وأكد أن العناية المركزة لا يوجد بها طبيب أغلب أيام الأسبوع.

 

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