أنقرة: على وزير الخارجية الأمريكى الجديد إدراك ضرورة احترام تركيا

أنقرة: على وزير الخارجية الأمريكى الجديد إدراك ضرورة احترام تركياالأربعاء، 14 مارس 2018 12:19 م
رويترز
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قال وزير الخارجية التركى تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن المحادثات المقررة بين أمريكا وتركيا فى 19 مارس قد تتأجل بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكى السابق ريكس تيلرسون، مضيفًا "على وزير الخارجية الأمريكى الجديد مايك بومبيو إدراك أنه يجب احترام تركيا".
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