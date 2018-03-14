أم تحرر محضرا بقسم ثان الغردقة تفيد تغيب ابنتها منذ 3 أيام

أم تحرر محضرا بقسم ثان الغردقة تفيد تغيب ابنتها منذ 3 أيامالأربعاء، 14 مارس 2018 04:06 م
الفتاة المتغيبة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حررت سيدة تدعى هناء زكى محضراً بقسم ثان الغردقة، حمل رقم 2583 إدارى ثان الغردقة تفيد خلاله تغيب ابنتها سما السيد البالغة من العمر 14 عاماً منذ يوم الأحد الماضى، عقب ذهابها لدرس خصوصى.
ورد بلاغ للواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، بتلقيه إخطارا من العميد عادل حفنى مأمور قسم ثان الغردقة بورود بلاغ عن تغيب فتاة فى ظروف غامضة.
وأكدت الأم المبلغة بتغيب نجلتها أن هناك خلافات أسرية مع والد الطفلة، حيث إنهما منفصلان، وتجرى الأجهزة الأمنية البحث عن الفتاة واستدعاء والدها لسؤاله.
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