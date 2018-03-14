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أسماء التلاميذ المصابين باشتباه تسمم بمدرسة بالمنوفية والعدد يرتفع لـ26 حالة

الأربعاء، 14 مارس 2018 02:40 م
أسماء التلاميذ المصابين باشتباه تسمم بمدرسة بالمنوفية والعدد يرتفع لـ26 حالة اسعاف -ارشيفية





المنوفية – محمود شاكر
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ارتفع عدد التلاميذ المصابين باشتباة بالتسمم بمدرسة بنى غريان الاعدادية بمحافظة المنوفية إلى 26 حالة، وجارى إسعافهم بمستشفى قويسنا العام.

كان مستشفى قويسنا العام قد استقبلت 21 تلميذ مصابين باشتباه تسمم من مدرسة بنى غريان بمحافظة المنوفية، وتلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف، إخطارا بوجود حالات اشتباه تسمم، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف بإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، وتم نقل ما يقرب من الحالات إلى المستشفى .

وأكد أولياء الأمور بالمدرسة، أن الاقتصاد المنزلي بالمدرسة أعدت وجبة كيكة للتلاميذ شعروا بحالة إعياء شديد وقىء ومغص وإسهال وتم نقلهم إلى المستشفى مباشرة.

 

وشملت الأسماء " هديه صابر، نورهان السيد حسين، خلود محمد حسين، منه الله احمد السيد، سناء هانى معوض، بسنت هانى احمد، صفيه محمد موافى، شروق مجدى قطب، انتصار صابر  زكريا، هند وليد حسين، ندا عزازى صابر، عبير رمزى عبدالمقصود، ايمان محمد فهمى، محمود نادر محمد، شهد عبدالحميد عبدالله، زياد وليد ابراهيم، عبدالعزيز فكرى حامد ".

 


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