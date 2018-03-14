أسعار النفط تستأنف ارتفاعها فى آسيا







(أ ف ب)

تستأنف أسعار النفط فى آسيا ارتفاعها اليوم الأربعاء، مستعيدة بعض ما خسرته بسبب مخاوف المستثمرين من أن يحبط العرض الأمريكى الوفير جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لإعادة التوازن إلى الأسواق.

وربح برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكى للخام تسليم إبريل 14 سنتا ليصل سعره إلى 60.85 دولارا فى المبادلات الإلكترونية فى آسيا.

أما برميل برنت المرجع الأوروبى، تسليم مايو فقد ارتفاع عشرة سنتات إلى 64.74 دولارا.

وكانت الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة أعلنت أن إنتاج النفط الصخرى سيرتفع على الأرجح بمقدار 131 ألف برميل فى إبريل ليصل إلى مستوى قياسى يبلغ 6.95 مليون برميل يوميا.

ويمكن أن يعطل ذلك جهود أوبك أكبر كارتل للمنتجين، وشركائها الذين أبرموا اتفاقا للحد من الإنتاج لدعم الأسعار.

وقال المحلل فى مجموعة "اواندا" ستيفن اينيس، إن "الأسواق ما زالت تركز على أخبار وكالة الطاقة الدولية". مضيفا أن "العرض الأمريكى المتزايد ما زال يشكل خطرا كبيرا يسبب خفض الأسعار".

وتابع أن "وجهتى النظر المختلفتين بشأن الأسعار المنشودة بين السعودية وإيران تشير من جديد إلى الخلافات المتزايدة داخل أوبك".

وأضاف أن الأسواق "تشعر بقلق كبير أيضا بسبب "ريكسيت" ويفترض أن تبقى كذلك طوال النهار"، مشيرا بذلك إلى إقالة وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون.

وكان سعر برميل برنت تراجع 31 سنتا الثلاثاء وأغلق على 64.64 دولارا فى سوق المبادلات فى لندن.وخسر برميل النفط الخفيف 65 سنتا ليبلغ 60.71 دولارا فى نيويورك.