أسعار العملات الأربعاء 14-3-2018 وسعر الدولار يواصل الاستقرار







كتبت: دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-3-2018، بين الارتفاع والاستقرار، حيث واصل كل من عملات اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى ارتفاعها مقابل الجنيه المصرى، فيما استقرت اسعار عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى استقرارا.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

سعر الدولار فى مصر



الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5692 جنيه للشراء، و17.6678 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5692 جنيه للشراء

17.6678 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



سعر صرف اليورو

واصل سعر اليورو اليوم ارتفاعه أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 21.70 جنيه للشراء، و 21.90 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.46 جنيه للشراء 24.70 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.47 للشراء، و58.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى اليوم، عند سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.



الجنيه المصرى

"جوجل" تمنع بث جميع الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية منع بث جميع الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن "جوجل" ستبدأ حظر إعلانات العملات الرقمية، والمحتويات ذات الصلة ابتداء من شهر يونيو المقبل، وأن القرار جاء بسبب السياسة الجديدة للشركة التى تحظر طرح إعلانات المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.

وأوضحت الشركة أنها قامت خلال 2017، بإلغاء وحظر 3.2 مليار إعلان بسب انتهاكها سياساتها الإعلانية، مضيفة أن "العدد تضاعف مقارنة مع عام 2016".