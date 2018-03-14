أستاذ أورام: سرطان البروستاتا ينمو ويكبر بزيادة هرمون الذكورة التستوستيرون







كتبت أمل علام تصوير محمود فخرى

أكد الدكتور أحمد سليم أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى ، خلال مؤتمر مركز قصر العينى لعلاج الأورام إن سرطان البروستاتا يصيب كبار السن، ويمثل نسبة أقل من الدول الأوروبية ولكنه مرض خطير إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه بصورة دقيقة قد يؤدى إلى الانتشار مما يهدد حياة المريض.

وقال إن نجاح العلاج فى علاج سرطان البروستاتا يعتمد على اختيار المريض المناسب للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فى العلاج الاشعاعى، والتي تؤدى إلى زيادة نسبة الشفاء مع تقليل الأعراض الجانبية على المستقيم ،والمثانة، وكذلك تقليل الأعراض الجانبية للعلاج الهرمونى، موضحًا إن سرطان البروستاتا ينمو ويكبر مع زيادة نسبة هرمون التستوستيرون ، ويعتمد العلاج الهرمونى على تخفيض نسبة هرمون الذكورة "التستوستيرون" مما يؤدى إلى حرمان الخلايا السرطانية ووقف نموها وتكاثرها، والذى يؤدى إلى منع الانتشار والمضاعفات.

وأشار إلى أن مؤشرات الإصابة تتمثل فى عدم القدرة على التبول، وظهور دم مع البول ،وفى الحالات المتأخرة قد يتم اكتشاف المرض وينتشر فى العظام ،والغدد الليمفاوية، موضحا أنه ينصح لاكتشافه مبكرا إجراء تحليل دلالات الأورام فى الحالات التي تزداد فيها نسبة الخطورة مثل العامل الجينى والوراثى .

وقال أنه يمكن علاجه من خلال العلاج الجراحى أو الاشعاعى، ويتم اختيار اى وسيلة مناسبة للمريض حسب حالته ، وحجم البروستاتا ، ودرجة اختراق الحويصلات المنوية ، ودرجة ارتفاع دلالات الأورام بالدم ، مشيرا إلى أن انتشار الورم يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مما يهدد حياة المريض.