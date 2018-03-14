أردوغان يعرب عن أمله فى السيطرة على عفرين السورية بالكامل مساء اليوم







رويترز

عبر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن أمله فى أن يسيطر جيشه وجماعات المعارضة المسلحة المتحالفة معه على مدينة عفرين السورية بالكامل بحلول مساء اليوم الأربعاء، وكانت القوات المسلحة التركية قد طوقت المدينة، أمس.

وأضاف أردوغان، فى حديث لمسئولى إدارات محلية فى أنقرة، أنه يجرى إخراج المدنيين من عفرين فى سيارات تنقلهم عبر ممر خاص، فى الوقت الذى تحقق فيه القوات التركية تقدما كبيرا أمام المقاتلين الأكراد فى هجومها الذى بدأته منذ ما يقرب من شهرين.

كما تعهد الرئيس التركى، بسحق المسلحين فى شمال العراق قريبا، وذلك بعد أن قال وزير خارجيته، الأسبوع الماضى، إن أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد فى العراق، وقال أردوغان، لمسئولى إدارات محلية فى أنقرة، "نبحث عن الخلايا الإرهابية فى شمال العراق فى كل فرصة ممكنة، قريبا سنجهز بقوة على الإرهابيين هناك".

وكان وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قد قال الأسبوع الماضى، إن تركيا والحكومة المركزية العراقية سيبدأن عملية عسكرية مشتركة ضد المقاتلين الأكراد بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة فى مايو القادم، فيما توجه الطائرات الحربية التركية بانتظام ضربات إلى حزب العمال الكردستانى المحظور الذى له معسكرات فى المناطق الجبلية بشمال العراق بالقرب من الحدود مع تركيا.

من جانبها أعلنت مصادر سورية اليوم الأربعاء، مقتل 11 مدنيا فى مدينة عفرين شمالى سوريا، مع استمرار محاولات محاصرة المدينة من قبل القوات التركية ومسلحى المعارضة الموالين لها، وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم - نقلا عن هذه المصادر، أن آلاف الأشخاص فروا من بلدة عفرين شمالى البلاد بسبب الهجوم التركى الذى بدأ منذ يناير الماضى، مضيفة أن الجيش التركى دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة الحدود مع سوريا.