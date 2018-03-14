أحمد أبو الغيط يشارك فى مؤتمرى دعم الجيش اللبنانى والأونروا

غادر القاهرة صباح اليوم، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهاً إلى روما في زيارة عمل تستغرق يومين يشارك خلالها في مؤتمرين دوليين تستضيفهما العاصمة الإيطالية يوم 15 مارس الجاري؛ الأول لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، والثاني لحشد الدعم الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المؤتمرين يحظيان باهتمام كبير من جانب الجامعة العربية وأمينها العام، فالأونروا تتعرض لهجمة شرسة ترمي إلى تقليص دورها عبر حجب التمويل وادخالها في أزمة مالية ممتدة، وهو ما يستدعي حشد الجهود الدولية من أجل تهزيز الدور المحوري لهذه الوكالة الأممية التي تفدم خدمات أساسية لنحو 5.5 مليون فلسطيني، والتي تجسد الالتزام الدولي والمسئولية الأممية تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي دعت إليه كل من الأردن ومصر والسويد من أجل مواجهة الازمة المالية المستحكمة التي تواجهها الاونروا.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي الى أهمية مؤتمر روما-٢ لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، مؤكدا أن ثمة إجماع لبنانى وعربى وعالمى على مركزية دور الجيش في تعزيز استقلال الدولة الوطنية اللبنانية وسيادتها، وذلك باعتبار أن الجيش يمثل العمود الفقري للسلم الأهلي والوئام الوطني في لبنان، وأن الأمين العام للجامعة يعتزم التأكيد على هذه المبادئ في كلمته امام مؤتمر دعم الجيش اللبناني.