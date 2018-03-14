أجهزة الإغاثة الإسبانية تنقذ 135 مهاجرا أفريقيا







(أ ف ب)

أعلنت أجهزة الإغاثة الإسبانية البحرية أنها أنقذت اليوم الأربعاء 135 مهاجرا أفريقيا كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإسبانية على متن خمسة زوارق متهالكة.

وقالت متحدثة باسم هذه الأجهزة إنه "تم إنقاذ 135 شخصا بينهم أربعة أطفال فى مضيق جبل طارق وبحر البوران" فى المنطقة الواقعة اقصى غرب البحر المتوسط.

ومنذ مطلع السنة قتل 105 مهاجرين بينما كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإسبانية، حسب ما أوضحت المنظمة الدولية للهجرة على موقعها على الإنترنت حتى الحادى عشر من مارس الحالي، كما أحصت وصول 2659 شخصا عبر البحر إلى إسبانيا منذ يناير.

وحلت إسبانيا فى المرتبة الثالثة بين الدول التى وصلها أكبر عدد من المهاجرين فى البحر المتوسط بعد إيطاليا واليونان.