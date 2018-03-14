أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها لروما للمشاركة فى مؤتمرين دوليين

أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها لروما للمشاركة فى مؤتمرين دوليينالأربعاء، 14 مارس 2018 11:44 ص
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتبت-رحاب نبيل
إضافة تعليق
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها إلى روما فى زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها فى مؤتمرين دوليين.
وتستضيف العاصمة الإيطالية مؤتمرين، الأول لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، والثانى لحشد الدعم الدولى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن المؤتمرين يحظيان باهتمام كبير من جانب الجامعة العربية وأمينها العام، فالأونروا تتعرض لهجمة شرسة ترمى إلى تقليص دورها عبر حجب التمويل وإدخالها فى أزمة مالية ممتدة، وهو ما يستدعى حشد الجهود الدولية من أجل تهزيز الدور المحورى لهذه الوكالة الأممية.
من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمى إلى أهمية مؤتمر روما-2 لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، مؤكدا أن ثمة إجماع لبنانى وعربى وعالمى على مركزية دور الجيش فى تعزيز استقلال الدولة الوطنية اللبنانية وسيادتها، وذلك باعتبار أن الجيش يمثل العمود الفقرى للسلم الأهلى والوئام الوطنى فى لبنان، وأن الأمين العام للجامعة يعتزم التأكيد على هذه المبادئ فى كلمته أمام مؤتمر دعم الجيش اللبنانى.
إضافة تعليق
هل يصبح "التعذيب" عائقا أمام قيادة أول امرأة فى تاريخ أمريكا لـ"CIA"؟.. "جينا هاسبل" ارتبط اسمها بالسجون السرية لبلادها بالعالم.. وصفت بـ"الجاسوسة".. وعزلت من "الخدمة الوطنية" بسبب الترحيل والاحتجاز والاستجواب
صور.. المحافظات ترفع حالة الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية.. الفيوم تجهز 304 لجان و222 أخرى بالإسماعيلية.. الأقصر ترفع كفاءة 195 لجنة داخل 170 مقرا انتخابيا.. ومولد كهرباء إضافى بمقار الاقتراع فى الغربية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة