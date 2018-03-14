أبو الغيط يغادر القاهرة متوجها لروما للمشاركة فى مؤتمرين دوليين

غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها إلى روما فى زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها فى مؤتمرين دوليين.

وتستضيف العاصمة الإيطالية مؤتمرين، الأول لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، والثانى لحشد الدعم الدولى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن المؤتمرين يحظيان باهتمام كبير من جانب الجامعة العربية وأمينها العام، فالأونروا تتعرض لهجمة شرسة ترمى إلى تقليص دورها عبر حجب التمويل وإدخالها فى أزمة مالية ممتدة، وهو ما يستدعى حشد الجهود الدولية من أجل تهزيز الدور المحورى لهذه الوكالة الأممية.