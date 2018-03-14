آلاف المعلمين بسلوفينيا يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم







ليوبليانا (أ ش أ)

نظم آلاف المعلمين بسلوفينيا اليوم الأربعاء، إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن غالبية المدارس فى سلوفينيا أغلقت اليوم بسبب الإضراب الذى قام به حوالى 40 ألف معلم، فيما من المقرر أن يحتشد آلاف المتظاهرين بـ 11 مدينة فى وقت لاحق اليوم للمطالبة بزيادة الأجور ما بين 8 و12 %.

وحذر منظمو الإضراب من أنهم سيقومون بتنظيم إضراب آخر فى 17 أبريل المقبل إذا لم توافق الحكومة على زيادة الأجور.