آلاف المعلمين بسلوفينيا يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهم

آلاف المعلمين بسلوفينيا يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة أجورهمالأربعاء، 14 مارس 2018 04:13 م
برئيس سلوفينيا بوروت باهور
ليوبليانا (أ ش أ)
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نظم آلاف المعلمين بسلوفينيا اليوم الأربعاء، إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد؛ للمطالبة بزيادة أجورهم.
وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن غالبية المدارس فى سلوفينيا أغلقت اليوم بسبب الإضراب الذى قام به حوالى 40 ألف معلم، فيما من المقرر أن يحتشد آلاف المتظاهرين بـ 11 مدينة فى وقت لاحق اليوم للمطالبة بزيادة الأجور ما بين 8 و12 %.
وحذر منظمو الإضراب من أنهم سيقومون بتنظيم إضراب آخر فى 17 أبريل المقبل إذا لم توافق الحكومة على زيادة الأجور.
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