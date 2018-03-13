CNN: كبير موظفى البيت الأبيض أوضح يوم السبت لتيلرسون أن ترامب سيقيله

CNN: كبير موظفى البيت الأبيض أوضح يوم السبت لتيلرسون أن ترامب سيقيلهالثلاثاء، 13 مارس 2018 08:01 م
ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى المقال
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها نقلاً عن "CNN" أن كبير موظفى البيت الأبيض أوضح يوم السبت الماضى لريكس تيلرسون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيقيله من منصبه.
وأكدت قناة "سكاى نيوز" عربية أن هناك كلمة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي المقال ريكس تيلرسون خلال أقل من نصف ساعة من الآن.
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