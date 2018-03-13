9 شركات سلوفينية تشارك فى ندوة "يوم ميناء كوبر" 20 مارس الجارى بالقاهرة







(أ ش أ)

قالت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة إن وفدا مكونا من 9 شركات سلوفينية فى مجال النقل البحرى واللوجستيات بجانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة السلوفينية والجمعية السلوفينية لموردى الخدمات اللوجستية للميناء سوف يشاركان فى ندوة (يوم ميناء كوبر) بالقاهرة يوم 20 مارس الجارى وندوة أخرى تعقد فى مدينة الإسكندرية فى 21 مارس.

وأضافت ميشكوفا فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن تنظيم هذه الندوات يأتى للعام الرابع على التوالى فى ضوء نجاح الندوات السابقة التى عقدت أعوام 2015 و2016 و2017 .. مؤكدة أن المسئولين فى ميناء كوبر قرروا البناء على هذا الأساس القوى ودعم شراكة أكبر بين الميناء السلوفينى والموانيء المصرية.

وأفادت بأن ميناء كوبر يمثل جسرا بحريا طبيعيا بين مصر وأوروبا وأصبح محورا هاما بشكل متزايد للصادرات المصرية خاصة المنتجات الزراعية إلى أسواق وسط وشرق وشمال وغرب أوروبا..معربة عن أملها فى جذب المزيد من المصدرين المصريين للسلع الصناعية.

ونوهت بأن فعاليات(يوم ميناء كوبر) فى القاهرة والإسكندرية تعد فرصة لممثلى الميناء والشركات السلوفينية لعرض إمكانياتهم والمقترحات على الشركاء المصريين .. مشيرة إلى أن ممثلى ميناء كوبر سوف يعقدون اجتماعا منفصلا مع هيئة ميناء دمياط وسوف يقومون بزيارة لميناء الإسكندرية.