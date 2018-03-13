video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

9 شركات سلوفينية تشارك فى ندوة "يوم ميناء كوبر" 20 مارس الجارى بالقاهرة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:24 ص
9 شركات سلوفينية تشارك فى ندوة "يوم ميناء كوبر" 20 مارس الجارى بالقاهرة ميناء الأسكندرية ـ صورة أرشيفية





(أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة إن وفدا مكونا من 9 شركات سلوفينية فى مجال النقل البحرى واللوجستيات بجانب ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة السلوفينية والجمعية السلوفينية لموردى الخدمات اللوجستية للميناء سوف يشاركان فى ندوة (يوم ميناء كوبر) بالقاهرة يوم 20 مارس الجارى وندوة أخرى تعقد فى مدينة الإسكندرية فى 21 مارس.

وأضافت ميشكوفا فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن تنظيم هذه الندوات يأتى للعام الرابع على التوالى فى ضوء نجاح الندوات السابقة التى عقدت أعوام 2015 و2016 و2017 .. مؤكدة أن المسئولين فى ميناء كوبر قرروا البناء على هذا الأساس القوى ودعم شراكة أكبر بين الميناء السلوفينى والموانيء المصرية.

وأفادت بأن ميناء كوبر يمثل جسرا بحريا طبيعيا بين مصر وأوروبا وأصبح محورا هاما بشكل متزايد للصادرات المصرية خاصة المنتجات الزراعية إلى أسواق وسط وشرق وشمال وغرب أوروبا..معربة عن أملها فى جذب المزيد من المصدرين المصريين للسلع الصناعية.

ونوهت بأن فعاليات(يوم ميناء كوبر) فى القاهرة والإسكندرية تعد فرصة لممثلى الميناء والشركات السلوفينية لعرض إمكانياتهم والمقترحات على الشركاء المصريين .. مشيرة إلى أن ممثلى ميناء كوبر سوف يعقدون اجتماعا منفصلا مع هيئة ميناء دمياط وسوف يقومون بزيارة لميناء الإسكندرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بداية 2018

سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: توقيع 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة شكرى لـ"ليوبليانا"

رئيس "العربية للتصنيع" يلتقى سفيرة سلوفينيا بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

سلوفينيا

سفيره سلوفينيا

ميناء كوبر

ميناء الاسكندريه

ميناء دمياط




لا تفوتك
تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

تعرف على خطوات التصويت فى انتخابات المصريين بالخارج × 6 خطوات

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

هل كان أحمد فتحى هو "صفقة القرن" الزملكاوية؟!

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

القبض على داليا التهامى بعد ادعائها أنها مندوبة الرئاسة فى مؤتمر لدعم الرئيس

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

منتدى القاهرة لتغير المناخ: مصر من أفضل مواقع العالم لإنتاج طاقة الشمس والرياح

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

"إسكان البرلمان": 90 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر و15% منها شديدة الخطورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة