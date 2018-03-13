7 نصائح لضبط إنفاقك المالى عند السفر إلى الخارج.. تعرف عليها







كتب: أحمد يعقوب

إذا كنت من عشاق السفر إلى الخارج، وفى ظل التكلفة الكبيرة الحالية للسفر، والتى تعد من العوامل المزعجة لدى الكثيرون، وللعمل على ترشيد إنفاقك المالى عند السفر إلى الخارج.



يقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير بالتعاون مع مؤسسة "فيزا" 7 نصائح مالية، لاستكشاف العالم بأقل التكاليف كالتالى:

ا- اطلع على سعر الصرف فى البلد الذى تخطط لزيارته، وهل سيكون الطعام والسكن أكثر أم أقل تكلفة من مصر؟

2- كن مرنًا فى اختيار مواعيد السفر للحصول على أفضل الأسعار لتذاكر الطيران، فالحجز لقضاء عطلة خارج "أشهر الذروة" قد يساعدك على توفير الكثير من المال.

3- استفد من عروض الباقات، إذ يمكن أحيانًا لشراء تذاكر السفر وحجز الإقامة واستئجار السيارة ضمن باقة واحدة أن يوفر عليك الكثير من المال.

4- إحرص على صرف العملات فى البنوك، وليس فى الفنادق أو المطارات، للحصول على أفضل أسعار الصرف.

5- خطط جيدًا للتنقلات فى رحلتك، وحاول قدر الإمكان التقليل من الرحلات الجوية وركوب القطارات لاختصار وقت السفر.

6- تعامل بحذر مع سيارات الأجرة وغيرها من المصروفات الجانبية الأخرى، وحاول معرفة تكلفة الأنشطة والأغذية وسيارات الأجرة، ولا تخش المساومة على الأسعار، وغالبًا ما ينفق السياح أكثر من السكان المحليين، ولذلك يفضل أن تأخذ فكرة وافية حول الأسعار المنطقية للأشياء، وإلا قد ينتهى بك المطاف إلى دفع مبالغ كبيرة.

7- ابحث عن وسائل المواصلات العامة المحلية للتجول داخل المدينة والانتقال من وإلى المطار، وتذكر أن العديد من المدن تقدم عروضًا توفيرية أسبوعية على أجور الحافلات ومترو الأنفاق.