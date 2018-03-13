60 مشروع ابتكارى فى "يوم الإبداع الثانى" بـــ" هندسة المنيا"







المنيا- حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة يوم الإبداع الثانى« « Creative Day2 ،الذى نظمه فريق هندسة الإبداع ، «Minia Creative Engineering» بكلية الهندسة جامعة المنيا للمرة الثانية على التوالى على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية فى مجال الهندسة وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة المنيا، وعميد كلية الهندسة.

وعبر الدكتور جمال أبو المجد عن فخره وسعادته بتنظيم هذا الحدث الذى يدل على الوعى والقدرة التى يمتلكها طلاب جامعة المنيا وطلاب كلية الهندسة، مؤكداً أن الجامعة تمد يدها لجميع المؤسسات التى تتبنى أفكار الطلاب الابداعية، وتسهم فى خدمتها وتقديم الدعم لها، مشيراً بإنشاء الجامعة لمركز الابتكار وريادة الاعمال الذى يدلل على حرصها واهتمامها لاحتضان وتبنى افكارطلابها المبتكرين.

وتابع أبو المجد حديثه لطلاب الجامعات والمعاهد المشاركة، قائلاً " أنتم الحاضر والستقبل وقادرون على صنع الانجازات وتحقيق المعجزات بما تمتلكونه من ابداعات وأفكار تسهم فى دفع عجلة الانتاج والتقدم بوطننا العزيز مصر" مقدماً شكره لجميع الحضور والمؤسسات والشركات المشاركة فى هذا الملتقى.

ومن جانبه أشار الدكتور "محمد جلال " إلى دور الجامعة وما تقوم به لتقديم كامل دعمها لطلابها، مؤكداً بأن هذا الحدث يمثل تشابكاً كبيراً لجميع مؤسسات الدولة، متمنياً أن تستمر هذه الرعاية لطلاب الجامعات ولمشروعاتهم الابتكارية.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام فتحى شكره لرئيس جامعة المنيا وضيوف الجامعة، معبراً عن سعادته للمشاركة الايجابية من طلاب الجامعات والمدارس، مشيراً بما سيشهده هذا الحدث من معارض تضم ابتكارات الطلاب كمعرض لمشاريع التخرج، وآخر لمشاريع الابتكار لطلاب المدارس، ومعرضاً للبرمجيات، ومعرض ميكر هاند ميد، وأخيراً معرضاً للشركات الناشئة وصغار رواد الأعمال، هذا إلى جانب ورش عمل تقنية ومحاضرات عن الاقتصاد تحاضرها دكتورة سهر الدماطى، بالإضافة إلى جلسات نقاش فى مختلف المجالات الهندسية الرائدة.

وفى سياق متصل قالت الدكتورة "مى البطران" عضو مجلس النواب ، "أن من تربى فى صعيد مصر وعلى أرضها الخصبة لابد وأن يكون مبدع، وأنكم طلاب الهندسة أكثر الشباب إبداعاً على مستوى الجمهورية لانكم نشأتم فى بيئة تسمح بالإبداع" ، مؤكدة بأن الدولة داعمة بكل قوة من الناحية التشريعية لشباب مصر.

وتحدث الدكتور "عماد الدين حجازى" عن تمويل صندوق العلوم والتكنولوجيا للمشروعات البحثية المختلفة والمتنوعة، والبرامج التدريبية التى يقدمها لطلاب الجامعات وشباب مصر، مشيداً بجامعة المنيا لما وصلت إليه من مراكز متقدمة فى البحث العلمى ورفع ترتيبها بين الجامعات العالمية.

وفى نهاية الملتقى كرم رئيس الجامعة حضور الملتقى من المؤسسات والجهات الخارجية الداعمة لابداعات الطلاب وابتكارتهم، كما قام رئيس الجامعة بافتتاح معارض الطلاب التى ضمت أكثر من 60 مشروع ابتكارى منها مشروعات عن " شحن عواميد الطريق من السيارات المارة بالطريق" و" العكاز السحرى للمكفوفين" و" البوابة الإلكترونية منخفضة التكلفة وموفرة فى الطاقة الكهربائية تعمل بالأشعة تحت الحمرء، و" نظام الإدارات باستخدام انترنت الاشياء" و " نظام الرى الزكى لتوفير المياه فى مصر".