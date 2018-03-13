5 قتلى بهجوم انتحارى ضد قوات يمنية فى عدن وداعش يعلن مسؤوليته.. (صور)







(أ ف ب)

قتل خمسة يمنيين وأصيب 18 بجروح فى تفجير نفذه انتحارى يقود سيارة مفخخة ضد مقر أمنى تابع لقوات مدعومة من الامارات فى مدينة عدن الجنوبية الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر أمنى وكالة فرانس برس.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم فى حسابه على تطبيق تلجرام. وأكد أن الهجوم انتحارى نفذه أحد عناصره.

واستهدف الهجوم مقر قوات "الحزام الأمنى" فى منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء فى سبتمبر 2014.

وتعرض المقر الأمنى الذى يضم مخزنا للأغذية، إلى تدمير كامل، بحسب مصور وكالة فرانس برس، بينما التهمت النيران عددا من السيارات التى كانت متوقفة أمامه.

وقال المصدر الأمنى ان عددا من ضحايا الهجوم يعملون فى مطبخ داخل المقر الأمنى، بينما أن ضحايا آخرين هم من المارة.

وينتشر المسلحون الجهاديون فى اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة والمتمردين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا فى جنوب البلاد، وشنوا هجمات انتحارية ضد مواقع أمنية فى عدن ومناطق أخرى.



تصدع فى الأرض إثر تفجير عدن



يمنيون فى موقع تفجيرات عدن