3 اشتراطات للمشاركة فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأسنان.. تعرف عليها

بالتزامن مع استعداد النقابة العامة لأطباء الأسنان، لعقد انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها الخميس 22 مارس الجارى، بكافة المحافظات، حددت مجموعة من الاشتراطات الخاصة بالمشاركة بالتصويت، ليتمكن عضو الجمعية العمومية من الإدلاء بصوته بها.

ويستعرض "اليوم السابع"، تلك الاشتراطات لضمان سلامة التصويت، وهى:

1 – يشترط سداد العضو للاشتراكات حتى 2017، عن طريق الدفع نقدا أو بالخصم من المرتب أو المعاش.

2 – سيتم الإدلاء بالصوت لأطباء الأسنان المدرجة أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية للنقابة الفرعية التابع لها.

3 – إذا كان الاشتراك يسدد بالخصم من المرتب يمكن الإدلاء بالصوت إذا كان مثبت بكشوف السداد بالخصم من المرتب، أو خطاب من جهة العمل، مختوم بخاتم الجهة التى يعمل بها، ويفيد السداد خصما من المرتب حتى 2017.