20 أسرة بـ"الجنيدى" ببنى سويف يطالبون بعدادات إنارة لتفادى الممارسة

بنى سويف أيمن لطفى

تعانى 20 أسرة مقيمة بمنطقة عزبة الجنيدى خلف مديرية الطب البيطرى بمدينة بنى سويف على مدى سنوات من سداد مبالغ طائلة لاعتمادهم على نظام الممارسة فى إضاءة منازلهم ، ويطالبون المحافظ المهندس شريف حبيب ومسؤولى الكهرباء بزرع أعمدة وتركيب أسلاكها لعدم قدرتهم على تكلفتها .

اليوم السابع التقت بعض الأهالى للتعرف على مشكلتهم وآليات حلها ، ويقول طارق عريان - عامل ، و أحمد عبدالفتاح- مدرس ، وسيد محمد - عامل رخام ، نقيم وسبعة عشر أسرة بشارع مسجد الرحمة بمنطقة عزبة الجنيدى ، و تتراوح مساحات منازلنا من 30 إلى 70 مترا ولدينا أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ولا توجد أعمدة إنارة بالشارع البلغ طوله 225 مترا ، ما جعلنا نعتمد فى إضاءة منازلنا على أسلاك ضعيفة تمتد على الحوائط بشكل عشوائى تسببت فى احتراق تكييف المسجد.

ويقول المواطن سعيد ربيع "بناء"، عاطف حنفى "بائع متجول"، محمد فتحى "قهوجى" قائلين: معظم المقيمين بالشارع حرفيين وموظفين من محدودى الدخل وبينهم مستأجرو شقق، وأفراد عائلات يقيمون بمنزل واحد، وطالبنا على مدى ست سنوات مضت المسئولين بزرع أعمدة بالشارع وشد الأسلاك الكهربائية اللازمة عليها أسوة بالشوارع المحيطة بنا مثل: "القماش وأحمد حلمى" حتى يتثنى لنا تركيب عدادات بدلا من سداد فواتير الممارسة التى بدأت ب 150 جنيها وتضاعفت قيمتها ما بين 500 إلى 1500 جنيه، ولا نجد عند مسؤولى الكهرباء سوى رد واحد "ركبوا الأعمدة والأسلاك على حسابكم"، لذلك نطالب المحافظ الموافقة على تركيب الأعمدة والأسلاك من صندوق الخدمة وبمشاركة مديرية الكهرباء .



شارع-بمنطقة-الجنيدى-بدون-اعمدة-كهرباء



المسجد-بمنتصف-الشارع



الاسلاك-ملقاه-على-الحوائط



المبتين-خارج-المسجد-مضيئتين



احد-أهالى-المنطقة

بعض-السكان-يقفون-فى-ظلام-الشارع