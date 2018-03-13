10 معلومات عن الشاعر "المشتاق" الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز الراحل

الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

تقام اليوم الثلاثاء، فى المسجد الحرام بمكة المكرمة الصلاة على جثمان الأمير الراحل بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود والذى رحل عن عالمنا أمس الاثنين، ونعيه الديوان الملكى السعودى.

ويقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن الأمير السعودى الراحل.

- الأمير بندر هو الأبن الأكبر للملك خالد الذى تولى الحكم فى الفترة من 1975 وحتى 1982

- من مواليد عام 1935 يعد واحدا من أكبر أمراء الأسرة الحاكمة للمملكة سنا

- هو شاعر معروف باسم "المشتاق"

- غنى له المطرب محمد عبده من قبل

- خصص جانبا من حياته للشعر النبطى

- لم يتقلد أى منصب رسمى رغم تسلم والده حكم المملكة 7 سنوات

- ظل الأمير بندر بعيدا عن العمل الرسمى ومتفرغا لمشاريعه الخاصة كرجل أعمال

الأمير الراحل هو ابن الأميرة الراحلة نورة بنت تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

- لديه أبناء هم فيصل وتركى

- انشغل فى حياته بأعمال المقاولات والبناء