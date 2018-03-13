10 كليات أزهرية تستقبل فرق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان الجودة

استقبلت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، يوم الأحد وصباح اليوم الثلاثاء، أعضاء فرق المراجعة الخارجية المشكلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد الشربيني، مدير مركز الجودة والتدريب بالجامعة، وأحمد عباس، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات المتقدمة للحصول على الجودة والاعتماد.

ويأتى لقاء فرق المراجعة ووفد الهيئة برئيس الجامعة كتقليد بروتوكولى يتم صباح أول يوم من أيام الزيارة والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت الدكتورة راجية طه أن فرق المراجعة الخارجية تزور حاليا كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، واللغة العربية بالقاهرة، والشريعة والقانون بالقاهرة خلال الفترة من 11 – 13 مارس الجارى، كما ستزور أيضا كليات أصول الدين بالقاهرة، والدعوة الإسلامية بالقاهرة، خلال الفترة من 13- 15 مارس الجارى، بالإضافة إلى كليات الشريعة والقانون بطنطا، والعلوم للبنين بأسيوط، وأصول الدين والدعوة بالمنوفية، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، خلال الفترة من 1-3 إبريل 2018م، كما سيتم زيارة إعادة التقييم لكلية الصيدلة للبنات بالقاهرة خلال الفترة من 3-5 إبريل القادم.

وأكدت نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهرى، أنه لأول مرة يتقدم للاعتماد عدد 8 كليات شرعية وعربية، إضافة إلى كليتين علميتين من كليات جامعة الأزهر، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان نتائج الزيارات فور مراجعة الملفات وفحصها فنيًّا، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتماد عدد 8 كليات من جامعة الأزهر خلال الفترة الماضية، وهى كلية الطب للبنات بالقاهرة، وكلية الطب للبنين بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية اللغة العربية بالمنوفية، وكلية العلوم للبنين بالقاهرة، وكلية العلوم للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة.