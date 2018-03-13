وكيل وزارة الصحة ببنى سويف: مسح شامل لقرى المحافظة للقضاء على فيرس سى







بنى سويف- هانى فتحى

عانت محافظات الصعيد بصفة عامة وبنى سويف بصفة خاصة على مدار سنوات عدة ، من الانتشار الكبير للمرضى المصابين بفيروس سى ، ذلك المرض الذى ظل لسنوات عدة دون علاج.

ومع إطلاق الرئيس السيسى مبادرة مصر خالية من فيروس سى منذ عامين، كانت محافظة بنى سويف من المحافظات التسعة الأولى التى بدأت بها عملية المسح الشامل للقرى تحت شعار " الاكتشاف المبكر للمرض وتقديم العلاج" .

ونجحت مديرية الصحة فى بداية الأمر فى القضاء على قوائم الانتظار للمرضى المنتظرين للعلاج على نفقة الدولة ، حيث كان المريض يعانى كثيرا حتى يتسنى له الحصول على العلاج .

الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أكد أن بنى سويف كانت تعانى من قوائم الانتظار للمرضى المحتاجين للعلاج والتى وصلت نحو 12 ألف مريض فى قائمة الانتظار ، مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت أولى نجاحاتها هى القضاء على تلك القائمة من المنتظرين للعلاج .

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات ل" اليوم السابع " ، نجحنا خلال تلك الفترة فى الانتهاء من المسح الشامل لكافة قرى المحافظة والبالغ عددها نحو 180 قرية ، ضمن أول 9 محافظات تنظم بها المبادرة على مستوى الجمهورية .

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة إلى أنه تم فحص نحو 350 ألف مواطن داخل ال 180 قرية ، أثبتت التحاليل إصابة 48 ألف مواطن منهم بالمرض، وتم تقديم العلاج اللازم لهم عقب إجراء كافة الفحوصات التى تعقب المسح الشامل من خلال إجراء تحاليل " p c r" .

وأكد حميدة أن مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمحافظة ، نجحت فى إنشاء 5 وحدات فيروسات كبدية بمراكز المحافظة، منها داخل مراكز " الواسطى ، ناصر ، الفشن ، مستشفى حميات بنى سويف، مستشفى بنى سويف العام " ، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الوحدات هو التخفيف على المرضى مشقة السفر من المراكز التى يقطنون بها إلى مستشفى بنى سويف العام لأخذ العلاج اللازم لهم .

واختتم حميدة تصريحاته بأن محافظة بنى سويف مشاركة فى مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى نهائياً 2020 ، من خلال البدء فى المسح الشامل لمدن المحافظة عقب الانتهاء من المسح الشامل لكافة القرى ، مشيراً إلى أن المبادرة بدأت فى محافظة بنى سويف بمدينتى ببا وسمسطا ، حيث تم إجراء المسح الشامل على 8450 مواطن وتقديم العلاج اللازم للمحتاج منهم فى الأيام الأولى للمبادرة.

الدكتورة هبة صبرى مدير ادارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف ، قالت إنه طيلة الفترة الماضية تم تقديم العلاج إلى نحو 100 الف مواطن من ابناء المحافظة ، تم توفير العلاج اللازم لهم من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدنى كبيت الذكاة الذى قدم 30 ألف جرعة وصندوق تحيا مصر والذى قدم مثلهم للمحافظة ، بالإضافة إلى بعض الجميعات والمؤسسات الأهلية داخل محافظة بنى سويف .

من جانبه، أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف ، أن المحافظة تعد من أولى محافظات الجمهورية فى القضاء على قوائم الانتظار ، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة ليس فقط تقديم العلاج ، بل الاكتشاف المبكر للمرض لدى المواطنين.



محافظ بنى سويف يفتتح وحدة الفيروسات الكبدية



افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية ببنى سويف



المحافظ يتفقد الوحدة



محافظ بنى سويف يتفقد وحدة الفيروسات



محافظ بنى سويف يسلم جرعات للمرضى