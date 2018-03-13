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وكيل تضامن الأقصر: تعديل اسم ومكان إيداع أموال جمعية تنمية المجتمع بالزينية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:38 ص
وكيل تضامن الأقصر: تعديل اسم ومكان إيداع أموال جمعية تنمية المجتمع بالزينية وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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أصدر أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة الأقصر، تعديلاً لقرار قيد جمعية تنمية المجتمع بالزينية بحرى برقم قيد 441/أ لسنة 2017، حيث جاء القرار بعد الإطلاع على على القانون رقم 70 لسنة 2017، والقوانين والقرارات المعدلة، وعلى أوراق الجمعية ومذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 11/1/2018.

وشمل قرار التعديل الذى نشر بالجريدة الرسمية، المادة الأولى التى نصت على تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بالزينية بحرى بجوار المعهد الدينى تحت رقم 441 لسنة 2017فى 30 مايو 2017، وذلك بتعديل الرقم إلى (441/أ) اعتباراً من 11 يناير 2018، وتم أيضاً تعديل المادة السادسة التى كانت تنص على أن "تودع أموال الجمعية بإسمها الذى قيدت فيه فى بنك مصر"، وتم التعديل ليصبح أن تودع أموال الجمعية بإسمها الذى قيدته به فى بنك الإسكندرية فرع الأقصر.

كما شمل القرار أن يتم تشكيل مجلس الإدارة للجمعية، ويتكون من 7 أعضاء، وتبدأ السنة المالية فى يناير وتنتهى فى ديسمبر، ويكون نطاق عملها بمحافظة الأقصر، ولدى حل الجمعية تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لصندوق إغاثة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشملت المادة الثالثة أنه على إدارة الجمعيات والإتحادات بالمديرية والإدارات الآخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة.

 


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