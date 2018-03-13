video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"وفد دمياط": نظمنا زيارات بالقرى لدعم ترشح السيسي فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 04:02 م
"وفد دمياط": نظمنا زيارات بالقرى لدعم ترشح السيسي فى الانتخابات الرئاسية حزب الوفد - أرشيفية





دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعلن حزب الوفد بدمياط برئاسة نبيل بدر أمين الحزب بدمياط تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية 2018.

 

وأشار بيان للحزب، إلى أنه تمت تنفيذ عدة زيارات للمراكز والقرى بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية والتأكيد على النزول للتصويت وشرح الإنجازات التى تمت خلال المرحلة السابقة كما تم عمل بنرات فى جميع أنحاء المحافظة تؤكد على موقف الحزب من الانتخابات القادمة .

 

وأشار الحزب فى بيانه، إلى أن الجولات تضمنت مساعدة الحالات المرضية والإنسانية التى تم حصرها أثناء الزيارات وصرف المبالغ عليها ومساعدتها وكان لهذا التصرف سعادة كبيرة ولهذا لم يقوم حزب الوفد بدمياط بعمل مؤتمر انتخابى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسى بدمياط: لنظهر مصريتنا للعالم يوم الانتخابات

اخبار دمياط

دمياط

حزب الوفد

اخبار الحزب

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة