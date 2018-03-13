"وفد دمياط": نظمنا زيارات بالقرى لدعم ترشح السيسي فى الانتخابات الرئاسية

"وفد دمياط": نظمنا زيارات بالقرى لدعم ترشح السيسي فى الانتخابات الرئاسيةالثلاثاء، 13 مارس 2018 04:02 م
حزب الوفد - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أعلن حزب الوفد بدمياط برئاسة نبيل بدر أمين الحزب بدمياط تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية 2018.
وأشار بيان للحزب، إلى أنه تمت تنفيذ عدة زيارات للمراكز والقرى بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية والتأكيد على النزول للتصويت وشرح الإنجازات التى تمت خلال المرحلة السابقة كما تم عمل بنرات فى جميع أنحاء المحافظة تؤكد على موقف الحزب من الانتخابات القادمة .
وأشار الحزب فى بيانه، إلى أن الجولات تضمنت مساعدة الحالات المرضية والإنسانية التى تم حصرها أثناء الزيارات وصرف المبالغ عليها ومساعدتها وكان لهذا التصرف سعادة كبيرة ولهذا لم يقوم حزب الوفد بدمياط بعمل مؤتمر انتخابى.
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