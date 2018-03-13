وفد أمريكى يزور مصر ‏ضمن برنامج رحلة "حوار الأديان"‏ بالتعاون مع وزارة الهجرة

نظمت مجموعة من المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع، رحلة ‏تحت ‏عنوان "حوار الأديان" لوفد من الولايات المتحدة الأمريكية يضم 40 فردًا من أبرز ‏الشخصيات ‏المؤثرة بمقاطعة "أورانج" جنوب ولاية كاليفورنيا، إلى مصر، بهدف توجيه رسالة للعالم ‏الخارجى ‏مفادها أن مصر آمنة مما يسهم فى الترويج للسياحية المصرية بدول المهجر وجذب ‏الاستثمارات ‏الخارجية.‏

وخلال فعاليات اليوم الأول، زار الوفد دير القديس سمعان الخراز الذى يقع ‏أعلى ‏هضبة المقطم، وشهدت الجولة بداخله زيارات لعدة كنائس (مثل كنيسة الأنبا شنودة - ‏كنيسة ‏الأنبا برام بن زرع سرياني - كنيسة الملاك وماري وحنا - كنيسة الأنبا بولا والأنبا ‏أنطونيوس- ‏كنيسة ماري مرقس – كاتدرائية العذراء).‏

وقد استمع الوفد لشرح واف من قبل المرشدين السياحيين حول تاريخ الدير، وكيفية تهيئة ‏القاعة ‏التي تتكون من مدرجات نصف دائرية والتي يقع في الجانب الأيمن منها مقصورة تضم ‏رفات ‏القديس سمعان الخراز، إلى جانب الصور المنحوتة يدويًا في الجبل. ‏

وفي السياق ذاته، أعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الدير وما لمسوه من عمق حضاري ‏وتاريخي ‏كبير فيه، فضلًا عما يتمتع به من طراز معماري فريد. ‏

ويتضمن برنامج رحلة "حوار الأديان" أيضًا لقاءً مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، ‏والبابا ‏تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة الكاتدرائية الجديدة ‏فى ‏العاصمة الإدارية، ثم زيارة للأهرامات وبعض معالم مصر السياحية.‏