وفد أمريكى يزور مصر ‏ضمن برنامج رحلة "حوار الأديان"‏ بالتعاون مع وزارة الهجرة

وفد أمريكى يزور مصر ضمن برنامج رحلة "حوار الأديان" بالتعاون مع وزارة الهجرةالثلاثاء، 13 مارس 2018 02:55 م
السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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نظمت مجموعة من المشاركين فى مؤتمر مصر تستطيع، رحلة تحت عنوان "حوار الأديان" لوفد من الولايات المتحدة الأمريكية يضم 40 فردًا من أبرز الشخصيات المؤثرة بمقاطعة "أورانج" جنوب ولاية كاليفورنيا، إلى مصر، بهدف توجيه رسالة للعالم الخارجى مفادها أن مصر آمنة مما يسهم فى الترويج للسياحية المصرية بدول المهجر وجذب الاستثمارات الخارجية.
وخلال فعاليات اليوم الأول، زار الوفد دير القديس سمعان الخراز الذى يقع أعلى هضبة المقطم، وشهدت الجولة بداخله زيارات لعدة كنائس (مثل كنيسة الأنبا شنودة - كنيسة الأنبا برام بن زرع سرياني - كنيسة الملاك وماري وحنا - كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس- كنيسة ماري مرقس – كاتدرائية العذراء).
وقد استمع الوفد لشرح واف من قبل المرشدين السياحيين حول تاريخ الدير، وكيفية تهيئة القاعة التي تتكون من مدرجات نصف دائرية والتي يقع في الجانب الأيمن منها مقصورة تضم رفات القديس سمعان الخراز، إلى جانب الصور المنحوتة يدويًا في الجبل.
وفي السياق ذاته، أعرب الوفد عن سعادتهم بزيارة الدير وما لمسوه من عمق حضاري وتاريخي كبير فيه، فضلًا عما يتمتع به من طراز معماري فريد.
ويتضمن برنامج رحلة "حوار الأديان" أيضًا لقاءً مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزيارة الكاتدرائية الجديدة فى العاصمة الإدارية، ثم زيارة للأهرامات وبعض معالم مصر السياحية.
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