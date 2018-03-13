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وصول وسفر 1779 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 577 شاحنة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:46 ص
وصول وسفر 1779 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 577 شاحنة موانئ -أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 471 راكب و 105 شاحنة بضائع و15 شاحنة عفش ركاب و14 سيارة ، كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 113 راكب و100 شاحنة و3 سيارة .

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 122 راكب و97 شاحنة و15 سيارة وغادرت السفينة Best Adventure وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند وثلاث سفن أخرى وهى مسرة،الحرية2 ، النوى اكسبريس وعلى متنهم 424 راكب و154 شاحنة و9 سيارة .  

على جانب أخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 649 راكب وتداول 106 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة  سينا وعلى متنها 194 راكب و6 براد و12 تريلا و 23 سيارة تصدير ، كما تغادر السفينتين برنسيسة وبريدج 188 راكب و32 براد و7 تريلا و1 سيارة .  

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة  سينا  وعلى متنها 127 راكب و6 براد و4 تريلا و1 سيارة ، فيما غادرت  السفينة  سينا  وعلى متنها 140 راكب و18 براد و21 تريلا .


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