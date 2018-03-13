وزير قطاع الأعمال العام يعيد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق







كتب : عبد الحليم سالم

أصدر خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (19) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالى فى 16/2/2018.

وشمل القرار التجديد ميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة، وإضافة ثلاثة أعضاء جدد مع تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 7 أعضاء وفقًا للحد الأدنى لتشكيل المجلس المنصوص عليه فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991.

وجاء تشكيل المجلس الجديد على النحو التالى: ميرفت على حسنين حطبة - رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، و عادل أمين والى - عضو متفرغ للشؤون الفنية، وكل من مصطفى أحمد النجار، و محمد وهب الله محمد (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) عضوين غير متفرغين، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد والذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والأربعينات وهم: ( عمرو محمد الشافعى ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى ببنك القاهرة ويتمتع بخبرة كبيرة فى مجال ائتمان الشركات والخدمات المصرفية والاستثمارية، و هدير هلال فرغلى وتعمل محامية حرة ولديها خبرة واسعة فى مجال قوانين الشركات والأوراق المالية، ومى هشام محمد عصفور والتى تشغل منصب مدير الاستثمار فى شركة الأهلى كابيتال القابضة وتتمتع بخبرة واسعة فى مجال إدارة الأعمال وتقديم الاستشارات فى المجالات المالية والاستثمارية.

وفى هذا الإطار، أكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن فلسفة التغيير بمجالس إدارات الشركات تعتمد على تنويع الخبرات وضخ دماء جديدة وشابة فى مجالس إدارات الشركات، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق فى عمله خلال الفترة المقبلة ومطالبًا إياه ببذل أقصى الجهود لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج فى إطار رؤية الوزارة والدولة لتحقيق تغيير شامل وجذرى فى أداء الشركات التابعة للوزارة.