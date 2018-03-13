video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية بريطانيا السابق ينتقد زعيم حزب العمال لتجاهله قضية الجاسوس

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:20 م
وزير خارجية بريطانيا السابق ينتقد زعيم حزب العمال لتجاهله قضية الجاسوس وزير الخارجية البريطانى السابق عن حزب العمال ديفيد ميليباند





لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

انتقد وزير الخارجية البريطانى السابق عن حزب العمال ديفيد ميليباند، الزعيم الحالى للحزب جيرمى كوربين، لعدم تقديمه الدعم للمواطنين البريطانيين فى قضية تسميم الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال وابنته.

ونقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، عن ميليباند - فى كلمة ألقاها فى مجلس العموم البريطاني - قوله إن موقف كوربين، الداعى للانخراط فى حوار فعال مع الجانب الروسى بشأن هذه القضية، هو أشبه ما يكون بموقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عندما دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى ضرورة الحاجة للانخراط فى حوار مع روسيا ومواصلة التحدث معها، بعد أن بات الجاسوس الروسى وابنته فى خطر محدق، جراء تسميمهما بغاز أعصاب.

وقال ميليباند "لا أحد يقول بقطع جميع قنوات الاتصال- وإنما السؤال يكمن فى ما إذا كان سيتم اتخاذ أفعال إلى جانب الكلمات أم لا، لأن الحقيقة هى أن الأفعال وحدها هى التى تكشف عما إذا كان الروس جادين من عدمه".

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن انتقاد ميليباند أتى بعد تعرض كوربين للانتقاد الشديد، بسبب جمع تبرعات ضخمة من الوافدين الروس الأثرياء لحزب المحافظين البريطانى بعد لحظات من صدور بيان عن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، وجهت فيه اللوم للرئاسة الروسية "الكرملين" على هجوم تسميم الجاسوس الروسى وابنته فى سالزبورى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تسميم الجاسوس الروسى عملية "مقلقة للغاية"

حلف شمال الأطلسى يعبر عن "قلق شديد" إزاء تسميم الجاسوس الروسى السابق

بريطانيا

روسيا

اخبار بريطانيا

اخبار روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة