وزير النقل يلتقى بوفود شركات عالمية فى دبى لبحث التعاون فى مجال المترو







/أ ش أ/

واصل وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اجتماعاته المكثفة على هامش مشاركته فى فعاليات مؤتمر السكك الحديدية فى الشرق الأوسط بدبي حيث التقى الوزير مع عدد من الشركات العالمية لبحث التعاون في مجالات مترو الأنفاق وهى شركات Attico metro اليونانية العاملة فى مجال إدارة المترو فى اليونان، وشركات متسوبيشى وبومبارديه وratp.

وقال بيان لوزارة النقل اليوم /الثلاثاء/ إن الوزير ناقش مع شركة Attiko metro اليونانية العاملة فى مجال إدارة المترو فى اليونان التعاون فى مجال المترو والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال.

وأكد البيان أن مسئولى الشركة أبدوا رغبتهم فى التعاون في مشروعات المترو بالقاهرة ، ومترو المنصورة المزمع انشاؤه ،مشيرا إلى أن الوزير ناقش مع شركة متسوبيشى إمكانية التعاون فى صيانة و إعادة تأهيل 23 قطارا بالخط الأول، بينما بحث وزيرالنقل مع شركة بومبارديه التعاون في مجال المترو وخاصة في الخط السادس.

وفي مباحثاته مع شركة ratp ناقش وزير النقل التعاون في مجال مترو الانفاق حيث أن الشركة متخصصة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق .

وأوضح أن للشركات أهمية مشروعات مترو الأنفاق بمصر كأحد أهم نظم النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الوزارة تسيير في اتجاهات على التوازي تحديث الخط الأول للمترو واستكمال إنشاء مراحل وخطوط المترو الجديدة.

فى سياق متصل زار الدكتور هشام عرفات وزير النقل مقر هيئة الطرق والمواصلات بدبى حيث كان فى استقباله مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

وأثنى الطاير، على العلاقات الثنائية بين البلدين ورحب بوزير النقل والوفد المرافق له، فيما أعرب الدكتور هشام عرفات عن امتنانه الشديد لوجوده في الإمارات للمشاركة في مؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط بدبي وزيارة هيئة الطرق والمواصلات بدبى.

وشاهد الجانبان عرضًا تقديميًا عن تطور البنية التحتية فى دبى وخاصة البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات بما يتلاءم مع التطور الاقتصادى الكبير بدبى والتقدم الهائل فى مستوى جودة الطرق وسلامة الطرق وانخفاض عدد وفيات حوادث الطرق، وكذلك تم استعراض التقدم في كافة وسائل المواصلات التي تشملها الهيئة (المترو، السكك الحديدية، الأوتوبيسات والسيارات).

كما استعرض الدكتور هشام عرفات الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية لتحقيق النمو فى الاقتصاد المصرى والتطور الهائل في شبكة الطرق المصرية خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يعتبر نقلة نوعية في شبكة الطرق في مصر، لافتا إلى أن هناك خطة يجرى العمل بها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى التطور الكبير في مشروعات مترو الأنفاق والموانئ البحرية في مصر.

ثم توجه وزير النقل إلى زيارة مركز التحكم الموحد التابع للهيئة - وهو المركز الوحيد على مستوى العالم الذى يضم نظم التحكم والمراقبة لكل أنظمة النقل والمواصلات- حيث يراقب ويتابع كافة وسائل النقل من المترو والترام والأوتوبيسات والنقل البحري، وهو ما يتيح منظومة هائلة من المعلومات عن حجم وكثافة المرور بشوارع دبي، وأعداد وسائل المواصلات على مدار الساعة وأماكن انتشارها، وحجم الطلب على النقل وأماكن الازدحام، وكذلك تحليل كل ما يتعلق بوسائل النقل والتحكم في تسيير حركة المرور بيسر وسهولة عند تنظيم المؤتمرات والأحداث الهامة دبى.