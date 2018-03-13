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خالد صلاح
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وزير الكهرباء ومحافظ أسوان يصلان لافتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية بنبان

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:43 م
وزير الكهرباء ومحافظ أسوان يصلان لافتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية بنبان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة





الاقصر عبد الله صلاح – محمود راغب – ندى سليم
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وصل منذ قليل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والمهندس محمد منصور رئيس مجل إدارة شركة انفينتى، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إلى محطة الطاقة الشمسية بقرية بنبان، تمهيدا لافتتاح أول محطة تولد 50 ميجا وات من الطاقة الشمسية النظيفة ضمن 32 محطة تعمل بالمشروع لإنتاج 1465 ميجا وات.

 

و من المقرر أن تشمل الزيارة جولة للوزير والمحافظ بموقع المحطة، لتفقد آخر مستجدات الوضع قبل التشغيل الفعلى للمحطة .

 

ويذكر أن محطة الطاقة الشمسية بقرية بنبان بأسوان تعد أكبر مدينة شمسية فى العالم، حيث تم اختيار القرية نظرا لأنها تتميز بأكثر المناطق سطوعا للشمس على مدار العام، وتبلغ مساحة المشروع الكلية 37 كيلو متر مربع، والتى من المتوقع أن تعمل كافة المحطات بها فى بداية عام 2019 .


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