وزير الكهرباء: افتتاح مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بحضور الرئيس السيسى







أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم - محمود راغب

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بنبان اليوم يعتبر تدشينا مبدئيا لمشروع هام يعتبر نقلة حضارية لمصر، لافتا إلى أن الافتتاح الرسمي يستلزم وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرا لأهمية المشروع الاستثمارية.

وكشف وزير الكهرباء، خلال تدشين أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقرية بنبان بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 محطات عملاقة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بالتعاون مع شركة سيمنز، لافتا إلى أنه فى شهر يوليو سيتم ربط 25 ألف ميجا وات من الطاقة المولدة من محطات شركة سيمنز.

وحول افتتاح محطة " انفينيتى"، أوضح وزير الكهرباء، أنه تم التعاقد مع 32 مستثمرا فى مشروع الطاقة الشمسية بقرية بنبان لتوليد 1465 ميجاوات، باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا المشروع سيوفر 7500 فرصة عمل.

وأوضح أن خطة وزارة الكهرباء تستهدف الاعتماد علي الطاقة الجديدة و المتجددة، حيث تصل نسبة الاعتماد عليها إلي نحو 42% خلال عام 2020 إلي 2035.

كما رفض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إزاحة ستار الافتتاح عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى مصر بمحافظة أسوان، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو من سيفتتح المشروع بنفسه.

وأكد وزير الكهرباء، خلال مؤتمر الافتتاح اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع العملاق بلغت استثماراته 2 مليار دولار، بالإضافة إلى حجم الطاقة الناتجة وفرص العمل التى يخلقها المشروع، مشيرا إلى أن ضخامة المشروع تستدعى حضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بنفسه لافتتاح المشروع.