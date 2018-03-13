وزير القوى العاملة يصل جامعة هليوبوليس لعقد بروتوكولى تعاون ولقاء مع الطلاب







كتب ــ محمود راغب

وصل منذ قليل، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لجامعة هليوبوليس، حيث يشهد توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة والجامعة لتدريب الطلاب بمراكز تدريب الوزارة لتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك تعزيز نشر ثقافة السلامة المهنية، حيث كان فى استقباله رئيس مجلس الأمناء المهندس حلمى أبو العيش، ورئيس الجامعة الدكتور يسرى هاشم.

ويتم عقب التوقيع عقد لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة حول ثقافة العمل الحر، من أجل القضاء على البطالة، وتشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار.

وقال الدكتور يسرى هاشم رئيس الجامعة، إن التعاون المشترك يهدف إلى الاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، فضلا عن تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في المجالات المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة.