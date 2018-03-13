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وزير القوى العاملة: مصر ستشسهد طفرة بـ2018 والاكتفاء من الغاز الطبيعى أبرزها

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:20 ص
وزير القوى العاملة: مصر ستشسهد طفرة بـ2018 والاكتفاء من الغاز الطبيعى أبرزها جانب من اللقاء





كتب - إسماعيل رفعت
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن عام 2018 سوف يشهد مرود نتاج عمل السنوات الماضية حيث ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوفير مليارات الدولارات.

 

وأضاف سعفان، أن  الدولة المصرية تمر بتحديات منذ قبل 2011 وحتى الآن، مضيفا أن دعوات التظاهر فى المليونيات التى كان يعرف الجميع أنه لن يتظاهر أحد ومع ذلك كانت الدولة تتكلف ملايين لتأمين المواطن من منطلق القيام بواجبها للحفاظ على حياة المواطنين، متابعًا: "يجب أن لا يتعامل كل واحد منا بانانية، وأن نساعد بعضنا البعض، خاصة أن المرحلة الحالية والمقبلة بحاجة إلى أن يساعد بعضنا البعض".

 

جاء ذلك خلال توقيع محمد سعفان وزير القوى العاملة بروتوكولى تعاون بين الوزارة وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة لتدريب الطلاب بمراكز تدريب الوزارة لتأهيلهم لسوق العمل، فى لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة حول ثقافة العمل الحر من أجل القضاء على البطالة.

 

وتضمن اللقاء تعرف الوزير على كليات الجامعة وجولة ميدانية للتعرف الجامعة والكليات.


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القوى العاملة

جامعة هليوبوليس

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