وزير القوى العاملة: مصر تسير على طريق التنمية بالمشروعات العملاقة الجديدة







كتب محمود راغب

التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، 500 من طلاب جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، على هامش توقعيه بروتوكولين للتعاون مع الجامعة، بحضور الدكتور محمد يسرى هاشم، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وأجاب على أسئلتهم ، التى تتعلق بالقوانين التي تم انجازها من جانب الوزارة في فترة وجيزة، والمشروعات القومية العملاقة التي تقيمها الدولة، والدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة والشرطة بدعم من الشعب فى اجتثاث الإرهاب الأسود الذى يحاول شق الصف وإحداث الفتنة .

وطمأن الوزير الطلاب، على أن مصر تسير على طريق التنمية، من خلال المشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس السيسى، ومنها محور قناة السويس، والأنفاق التى تربط تجارة الشرق بالغرب، واكتشافات البترول، وآخرها حقل ظهر للغاز الذى سيوفر ملايين الدولارات كنا نستورد بها الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى منه ثم تصديره للخارج، مؤكدا أن هذه المشروعات سوف توفر مليون فرصة عمل، وكل ذلك سوف يحقق النهوض بمصر وتحقيق نمو سريع للأجيال القادمة، فضلا عن مشروعات الإسكان الجديدة التي تسهم في إزالة العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء.

ورد الوزير علي سؤال حول أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بمجلس النواب مؤكدا أنه سيحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل، ويقضى على كثير من سلبيات القانون الحالى .

وعن سؤال خاص بإسناد المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أكد الوزير أن القوات المسلحة تدير المشروعات من خلال شركات المقاولات الخاصة ، مشدد علي أن القوات المسلحة الوحيدة القادرة على إدارة الأمور بحنكة وإدارة الوقت من خلال إنجاز جميع الأعمال المطلوبة في أقل وقت ممكن.

وأكد الوزير أهمية ترسيخ فكر ريادة الأعمال من خلال اكتساب الخبرات الفنية المختلفة التي تساعد الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتحويلها مستقبلا إلى مؤسسات كبرى ، فضلا عن أهمية رسم خطة مستقبلية لكل شاب يستدل بها على أهدافه ويعمل من خلالها على تقييم نفسه وأدائه فى تحقيق الأهداف التى وضعها.

كما استعرض الوزير دور الدولة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة، مطالبا الشباب بأداء الدور المنوط بهم وتحمل مسئولية التصدي للطاقة السلبية التي يحاول البعض الترويج لها من أجل هدم الدولة المصرية، مشيدا بدور الجيش والشرطة المصرية فى حماية أمن الوطن والمنطقة العربية كاملة .

وأشار إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة بناء المجتمع، لذا من المهم أن يتكاتف الجميع عمال وطلاب وحكومة وجميع فئات المجتمع، وأن يقوم كل فرد بأداء الدور المنوط به، لنسهم جميعا فى تحقيق وضع أفضل يليق بالمجتمع المصرى.

وكان الوزير قد وجه الشكر والتقدير فى بداية اللقاء لإدارة جامعة هليوبوليس على المستوى التعليمى بها من خلال 3 كليات تضيف لمصر نموذجا جيدا من التعليم يؤهلنا للريادة، داعيا الجامعات بالتواصل مع الوزارة دائما لدورها فى تفعيل الربط بين المجتمع والمؤسسات التعليمية للاستفادة من الخبرات الأكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع، والعمل على تطوير وتغيير ثقافة العمل الحر لدى شباب خريجى الجامعات وفى إطار سياسة ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى ترعاها الدولة حديثا والتى من شانها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.