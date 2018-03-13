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وزير العدل يرفع أسماء 4 خبراء من جداول المحاكم الاقتصادية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 09:30 ص
وزير العدل يرفع أسماء 4 خبراء من جداول المحاكم الاقتصادية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل





كتب عامر مصطفى
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قرر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، رفع أسماء عدد من خبراء المحاكم الاقتصادية بالجداول المدرجة، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بمرسوم القانون رقم 96 لسنة 1952، وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.

وجاء الخبراء المرفوع أسمائهم: "جمال عيسى عطية"، و"إبراهيم حازم عبد المنعم"، ومحمد عبد الخالق ثروت"، و"نشأت عبد العزيز معوض"، برفع أسمائهم نهائياً من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية، وذلك بناءً على مذكرة الخبراء وتحقيقا لصالح العمل،  وينشر القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخه النشر.


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